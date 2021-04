Pizza rustica salsiccia e funghi. Ricetta facile di Benedetta.

Pizze rustiche e torte salate sono uno dei miei piatti “salvacena” preferiti: buonissime, saporite, versatili e veloci da preparare! Un piatto unico perfetto per liberare la nostra fantasia in cucina ma anche per utilizzare e non sprecare gli avanzi del giorno precedente. Una ricetta secondo me molto buona e invitante, e allo stesso tempo semplicissima, è la Pizza Rustica Salsiccia e Funghi, un abbinamento classico che ha pochi rivali in quanto a gusto, soprattutto se scegliamo – come ho fatto io – di aggiungere agli champignon un mix di funghi con porcini (freschi o congelati), e di arricchire ancora di più il ripieno della nostra pizza rustica con della provola a cubetti (va bene sia dolce che affumicata, a seconda dei nostri gusti). Un trionfo di sapori e profumi da far venire l’acquolina in bocca!

Se non gradiamo la provola, possiamo sostituirla con della mozzarella, mentre per avere un ripieno ancora più saporito possiamo scegliere di sfumare la salsiccia con del vino bianco, oppure farla rosolare in un soffritto di cipolla o porro. Siccome anche l’occhio vuole la sua parte, una volta sfornata e leggermente intiepidita, consiglio di spolverare sulla nostra pizza rustica salsiccia e funghi una bella dose di prezzemolo tritato, che aggiungerà un tocco fresco e colorato al piatto, già di per sé molto bello da vedere, con la sua superficie croccante dalle tante sfumature dorate.

Che ne dite di provare a prepararla e magari servirla per una cena in famiglia o tra amici? Forza, vediamo subito come realizzarla. E mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta!

