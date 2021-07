Pizza sprint melanzane e zucchine senza lievitazione | pronta in 15 minuti

Pizza sprint alle melanzane e zucchine senza lievitazione, una gustosa cenetta pronta in soli 15 minuti, vediamo come!

Pizza sprint melanzane e zucchine senza lievitazione

Vi piace la pizza? A me tantissimo, ecco perché vi mostro una ricetta favolosa per poterla preparare in casa senza aspettare i tempi di lievitazione, buonissima gustosa e super filante, la Pizza sprint melanzane e zucchine senza lievitazione, morbidissimo e veloce impasto, che fa da base ad un ripieno di melanzane, zucchine fritte e cavolfiore, pomodorini freschi, e tanto filante fior di latte, insomma un tripudio di bontà che si prepara in pochissimo tempo. Vediamo subito insieme di quali ingredienti abbiamo bisogno e cosa dobbiamo fare per realizzare questa bontà!

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Pizza al pomodoro ai carboni vegetali | leggera e particolare

Oppure: Pizza bianca con mortadella e pesto di pistacchi | Veloce da preparare

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 15 minuti

Ingredienti per la base

500 g di farina 0

120 ml di olio extravergine d’oliva

260 ml di acqua

10 g di sale

Per la farcia

4 zucchine

3 melanzane

100 g di cavolfiore

150 g di pomodorini

250 g di fior di latte

Olio extravergine di oliva q.b

Olio di semi di girasole q.b

Sale e pepe q.b

Origano q.b

Prezzemolo q.b

Preparazione della Pizza sprint alle melanzane e zucchine senza lievitazione

Per poter realizzare la regina delle pietanze del sabato sera, per prima cosa dovete cominciare lavando le zucchine e spuntatene le estremità, tagliatele a rondelle molto sottili aiutandovi con una mandolina oppure un coltello, lavate le melanzane e riducetele a tocchetti, lavate il cavolfiore, eliminate le foglie esterne e ricavatene le cime fiorite rimuovendo il gambo più duro, prendete i fiori di cavolfiore e tagliateli in fettine sottili.

melanzane e zucchine

Dopo aver accuratamente lavato le verdure, prendete una padella capiente con abbondante olio di semi di girasole, quando esso sarà arrivato alla giusta temperatura iniziate a friggere le zucchine, melanzane e il cavolfiore, lasciateli cuocere fino a quando non otterrete una doratura uniforme, procedete in questo fino al termine degli ingredienti, infine scolateli con una schiumarola e trasferiteli su di un piatto ricoperto con carta assorbente in modo da eliminare l’eccesso di unto.

cavolfiore

A questo punto cominciate a miscelare all’interno di una scodella le polveri, in questo caso la farina setacciata, un pizzico di sale e bicarbonato, mescolate con le mani oppure una frusta e incorporate l’olio extravergine di oliva, in modo da ottenere un impasto abbastanza idratato e morbido, poi inglobate poco per volta l’acqua che non dovrà risultare eccessivamente fredda ma a temperatura ambiente.

olio extravergine di oliva

Quando l’acqua sarà completamente assorbita, impastate per circa 10 di minuti ed infarinate leggermente un piano di lavoro e ricavatene un panetto liscio ed elastico e, poiché non c’è l’utilizzo del lievito questo impasto non necessita di riposo, quindi stendete con un mattarello leggermente infarinato.

impasto

Infine…

Condite la vostra pizza con le verdurine fritte e i pomodorini freschi tagliati a rondelle, ultimate con un filo di olio extravergine di oliva sale, pepe, origano e prezzemolo tritato finemente e una manciata abbondante di fior di latte, precedentemente sgocciolato, ridotto a listarelle, infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti, gli ultimi 5 in modalità grill per avere una crosticina croccante. Servite e buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.