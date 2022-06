pizza-vegetariana-con-verdure-miste:-colorata,-buona-e-sana,-da-gustare-per-la-cena-della-domenica

Gustare una pizza vegetariana è la soluzione perfetta per chi vuole mantenersi in linea o seguire il proprio regime alimentare, senza rinunciare al gusto irresistibile di una pizza.

Tantissimi condimenti, gusti e tipi di verdure si possono utilizzare per farcire: condita con verdure in padella è la versione più appetitosa dei classici contorni misti di verdure cotte;

realizzata su una pizza a base bianca, così che l’assenza del sapore deciso della salsa di pomodoro, consentirà di assaporare al meglio i vari elementi della farcitura e di conservarne consistenza e sapore.

Cosa c’è di meglio quindi di tanti ortaggi estivi di stagione: tante verdure colorate buone e sane che rallegrano la tavola ed il palato, utilizzati per farcire la pizza, il cibo preferito di tutti;

una farcitura che potete cambiare in base ai vostri gusti personali, a quello che avete in frigorifero, ed agli avanzi di verdure lesse da consumare: un risultato gustoso e sorprendente.

Pizza vegetariana

Ingredienti per 4 porzioni

Impasto per pizza

350 g di acqua fredda

12 g di lievito (mezzo cubetto)

un cucchiaino di zucchero

400 g di farina 0

100 g di semola

2 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiaini di sale

Farcitura

2 zucchine

una melanzana tonda

una cipolla

una patata lessa

un pugno di spinaci lessati

qualche cima di broccoletti

2 cucchiai formaggio parmigiano o pecorino grattugiato

una manciata di pangrattato

400 g di mozzarella

una decina di pomodorini ciliegia

olio extravergine d’oliva

origano

sale e pepe

Procedimento

Preparate l’impasto della pizza utilizzando indifferentemente una ciotola, la planetaria o il Bimby .

Inserite nel contenitore, nell’ordine: l’acqua fredda, lievito sbriciolato, zucchero, farina e semola, cospargete il sale e l’olio;

impastate a lungo, fino a formare un impasto “incordato”, cioè liscio elastico e compatto, non più appiccicoso;

lasciate lievitare l’impasto nel contenitore per 2 o 3 ore al massimo, in luogo caldo, coperto da pellicola trasparente, facendo attenzione che non perda la lievitazione.

Mentre l’impasto lievita, preparate le verdure.

Pulite le zucchine e la melanzana e tagliatele a cubetti;

In un tegame stufate la cipolla tagliata a fettine sottili con qualche cucchiaio d’olio;

unite zucchine e melanzane, sale e pepe, quindi coprite e cuocete a fuoco alto per una decina di minuti mescolando, spegnete e lasciate raffreddare.

Unite nel tegame le patate tagliate a cubetti, le cime dei broccoletti, i pomodorini tagliati a metà, la mozzarella a cubetti;

cospargete con il formaggio, il pangrattato, sale e pepe, olio: mescolate bene.

Stendete l’impasto della pizza nella teglia leggermente unte d’olio, ricoprite e stendete con le verdure.

Cuocete in forno già caldo a temperatura massima, nella parte bassa del forno, per circa 20/25 minuti, fino a che si forma la crosticina croccante sul bordo;

sfornate e servite la pizza vegetariana caldissima.

