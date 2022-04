pizzettata-crudo-e-grana,-super-impasto-in-poco-tempo-e-gustosissima:-come-farla-cuocere-con-il-forno-di-casa

La pizza “crudo e grana” è una delle pizze classiche, preferite da tutti: una pizza margherita tradizionale, condita fuori forno con fette di prosciutto crudo e scaglie di grana;ovviamente Prosciutto crudo di Parma DOP e Parmigiano Reggiano DOP, per una pizza speciale, con prodotti d’eccellenza: un successo!

Il prosciutto crudo di Parma è un salume tipico della provincia di Parma, celebre in tutto il mondo; si contraddistingue per le peculiarità nutrizionali: solo carne suina e sale, senza additivi né conservanti.

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura DOP, la zona di produzione comprende le provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma e Bologna;viene prodotto con latte vaccino crudo, parzialmente scremato per affioramento, senza l’aggiunta di additivi. Ecco la ricetta per 6 pizze tonde alte e morbide, o 8 pizze tonde basse e croccanti.

Pizza crudo e grana

Ingredienti

Impasto per pizza

900 g di farina

500 g di acqua

12 g di lievito di birra fresco (mezzo cubetto)

20 g di sale

20 g di strutto o olio extravergine d’oliva

Condimento

400 g di prosciutto crudo di parma dop

150 g scaglie di parmigiano reggiano dop

500 g di polpa di pomodoro

6 mozzarelle da 100 g

olio extravergine d’oliva

origano

sale

Preparazione

Nella ciotola dell’impastatrice versate l’acqua ed il lievito e mescolate per farlo sciogliere;

unite la farina, poco alla volta, il sale e lo strutto, continuando ad impastare fino a che risulta incordata, cioè non più appiccicosa e si stacca dalle pareti della ciotola.

Lavorate poi l’impasto su una spianatoia, formando un panetto liscio;

mettetelo nella ciotola, coprite con la pellicola trasparente e lasciate lievitare fino al raddoppio, in un luogo caldo e riparato, come dentro al forno spento con la luce accesa.

Quando il volume sarà raddoppiato, dividete l’impasto in 8 oppure 6 pezzi, formando dei panetti lisci;

metteteli nuovamente a lievitare sulla placca infarinata fino al raddoppio, dentro il forno spento con la luce accesa.

Condite la passata di pomodoro con sale, origano ed olio extravergine d’oliva.

Quando è lievitato, mettete ogni panetto in una teglia per pizza tonda, allargatelo con le mani, dal centro verso l’esterno, lasciando il bordo più spesso;

condite con la passata di pomodoro, la mozzarella spezzettata, e sistemate la pizza nel forno già caldo a 240°C per 10/15 minuti.

Sfornate la pizza, condite con il prosciutto crudo e grana, e servite bollente.

