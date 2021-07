Pizzette da aperitivo | Finger food facili e pronti in pochi minuti

Pizzette da aperitivo ricettasprint

Oggi vi presentiamo dei finger food facilissimi e veloci da realizzare. Stiamo parlando delle Pizzette da aperitivo: ovvero, degli stuzzichini perfetti per essere serviti assieme ad un cocktail, alcolico o analcolico, a proprio piacere. Con le indicazioni di questa ricetta ne potrete fare 100 in sole 2 h.

Se avete necessità di avere la variante senza glutine, vi basterà utilizzare un impasto per pizza gluten free. Io ho scelto di preparare delle pizze in miniatura di tipo Margherita perché adoro questa pizza che mangio ogni sabato sera. Voi però potete anche personalizzare la farcitura su queste pizzette: per esempio, potete farcirle con solo il formaggio oppure con la cipolla o con solo la salsa di pomodoro. Insomma, date libero sfogo alla vostra fantasia e create degli stuzzichini in base all’umore che avrete in quel momento e gli ingredienti a vostra disposizione.

Potete impressionare gli invitati all’aperitivo non solo preparando pizzette con varie farciture ma anche dando una forma particolare a questi finger food. Per esempio, potreste dare loro una forma a cuore se li preparate per una bambina e di macchinina se invece li preparate per un maschietto. Oppure, potreste realizzare una faccina sopra le pizzette usando un’oliva denocciolata divisa a metà per fare gli occhi e uno spicchio di pomodoro per la bocca.

Inoltre, se volete, oltre che stupire i vostri piccoli, potete anche coinvolgere i bambini in questa fase di creazione dei finger food e dare modo anche a loro di esprimere la propria fantasia e sentirsi parte di un’attività importante in famiglia.

Dosi: 100 pizzette

Realizzate in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo di riposo: 1 h e 30 minuti

Strumenti

un coppa pasta rotondo piccolo oppure a proprio piacimento

carta forno

una leccarda

un mattarello

una spianatoia

Ingredienti

pasta per pizza già pronta q.b.

olio extravergine d’oliva

sale q.b.

un pizzico di origano

qualche cucchiaio di passata di pomodoro

mozzarella q.b.

Pizzette da aperitivo, procedimento

Stendete la pasta per pizza sulla spianatoia in modo da avere una sfoglia di composto non troppo spessa né troppo sottile. Con il coppa pasta, date vita alla pizzette della forma desiderata e adagiatele, alla giusta distanza tra loro su una leccarda foderata di carta forno.

Pizzette da aperitivo ricettasprint

Spalmate la salsa su ogni sagoma e spolverizzatele con della mozzarella grattugiata. Condite con olio e insaporite con sale e origano a proprio piacimento. Infornate a 180° per 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, sfornate le pizzette e servitele tiepide e filanti.

Pizzette da aperitivo ricettasprint

