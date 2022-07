Pizzette di melanzane, una tira l’altra. Facili e veloci con un trucco per farle croccanti ma non secche e super filanti scritto su Più Ricette da Redazione.

Pizzette di melanzane, una tira l’altra, un contorno o un piatto unico, divertente, buonissimo e soprattutto dietetico che potranno amare anche i bambini. Queste pizzette anzi potrebbero essere un modo simpatico e salutare per abituare i più piccoli a consumare le verdure. Oggi infatti spieghiamo la ricetta con le melanzane, ortaggio tipico di questa stagione, ma potete provarci anche con altre verdure, il risultato sarà comunque molto buono. Leggiamo quindi come si preparano.

Pizzette di melanzane, Ingredienti

2 melanzane ( meglio se rotonde)

300 grammi di scamorza ( o fior di latte o formaggio filante)

400 grammi di passata di pomodoro

sale, q.b.

origano, q.b.

olio extra vergine d’oliva, q.b.

olive nere q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

Pizzette di melanzane, Preparazione

Per la preparazione della nostre pizzette di melanzane iniziamo ad accendere il forno a 200 gradi e lasciamolo riscaldare. Quindi prendiamo una teglia per il forno e rivestiamola di carta da forno che andremo a bagnare e strizzare in modo che aderisca perfettamente alla teglia. Ora prendiamo le nostre melanzane e laviamole bene tagliando il peduncolo. Non servirà sbucciarle. Quindi tagliamole a fette di circa un centimetro e mezzo di spessore.

Quando avremo tagliate le due melanzane in tante fettine sottili potremo disporle sulla teglia e inumidirle con un filo di olio evo e una spolverata di sala. Quindi infornare in forno caldo per circa 15 minuti. Mentre le melanzane si cuociono possiamo dedicarci alla preparazione della passata di pomodoro. In una ciotola si versa quindi il pomodoro passato, si aggiunge l’origano, un po’ di sale ( non troppo perché avremo già salato le melanzane) e un filo di olio extra vergine di oliva

Una volta uniti tutti gli ingredienti, si mescola bene e si lascia a macerare per qualche minuto. Prendete quindi la scamorza e tagliatela a piccoli cubetti ( più saranno piccoli prima si scioglieranno) anche le olive andranno snocciolate ( o meglio ancora comprate quelle già senza nocciolo) e andranno spezzettate. Una volta passati i 15 minuti estrarre la teglia dal forno.

Condire le melanzane che saranno belle dorate con la passata di pomodoro precedentemente realizzata, la scamorza e le olive. Infine riposizionare la teglia in forno per altri tre minuti o giusto il tempo che il formaggio i sciolga. Le nostre pizzette di melanzane sono pronte. Buon appetito. Se volete altre ricette sfiziose con le melanzane cliccate qui

