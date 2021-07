Pizzette veloci senza lievitazione cotte in padella | irresistibili

Pizzette veloci senza lievitazione cotte in padella, gustose, leggere e filanti per una cenetta con gli amici o per buffet di famiglia.

Pizzette veloci senza lievitazione cotte in padella

Se state cercando una ricetta che sia gustosissima ma servita in poco tempo per i vostri commensali dell’ultimo minuto, allora ho l’idea perfetta per voi.

Le Pizzette veloci senza lievitazione cotte in padella, sono profumate e gustose senza l’utilizzo di lievito, in questo modo sono molto più leggere e digeribili, infatti rappresento un alternativa più light rispetto a quelle tradizionali che tutti noi conosciamo. Realizzate semplicemente con acqua, farina e olio extravergine di oliva, con una cottura velocissima in padella sono ottime quando siete in difficoltà e non sapete cosa preparare per cena in poco tempo per deliziare il palato dei vostri ospiti, soffici e filanti, state certe che farete la felicità di grandi e piccini, ovviamente potete variare con gli ingredienti a vostro piacimento, e optare per una farina integrale oppure senza glutine, allo stesso modo sarà perfetta e squisita.

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 15/ 20 minuti

Ingredienti per 8 persone

1 kg g di farina 00

260 ml di olio di semi di girasole

500 ml di acqua

30 g di sale

Bicarbonato q. B

Per la farcia

1 kg di mozzarella sgocciolata

500 g di passata di pomodoro

Olio extravergine di oliva q.b

Sale q.b

Basilico q.b

Preparazione delle Pizzette veloci senza lievitazione cotte in padella

Per realizzare queste croccanti e filanti bontà, per prima cosa cominciate a miscelare all’interno di un recipiente capiente le polveri, in questo caso la farina setacciata , un pizzico di sale e bicarbonato, impastata con le mani oppure una frusta e incorporate poco per volta l’olio di semi di girasole, fino ad ottenere un impasto sabbioso e abbastanza idratato, poi unite poco per volta l’acqua che non dovrà risultare eccessivamente fredda ma a temperatura ambiente oppure riscaldata leggermente al microonde per 30 secondi o più, l’acqua sarà completamente assorbita impastate per una 10 di minuti, infarinate leggermente un piano di lavoro, ricavatene un panetto liscio ed elastico.

impasto

Poiché non c’è l’utilizzo del lievito non necessita di riposo quindi, stendete subito con un mattarello leggermente infarinato l’impasto e ricavatene di dischetti aiutandovi con dei coppasta oppure dei bicchieri, condite le vostre pizzettine con la passata di pomodoro aggiustate di sale, infine terminate con un giro di olio extravergine di oliva e foglie di basilico fresco spezzettato con le mani in modo da avere un profumo più accentuato.

stendere l’impasto con il mattarello

Iniziate la cottura in una padella antiaderente oleando se preferite la base con un pennello coprite con il coperchio e attendete una decina di minuti a fuoco medio basso, fatto ciò rigirate le pizzette e ultimate con la mozzarella sgocciolata ridotta a cubetti molto piccoli, e ricoprite e continuate con la cottura per lo stesso tempo.

Ed ecco pronta per voi delle pizzette facili e veloci che conquisteranno palato di tutti i vostri commensali e non solo, state certi che il successo in tavola è assicurato. Buon appetito.

