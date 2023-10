Pizzighettone, Bruno(Rea): “Intervenire per tutela gatto in condizioni di degrado”

By

“Rivoluzione Ecologista Animalista sta seguendo con molta attenzione quanto sta avvenendo nel Comune di Pizzighettone, in provincia di Cremona, dove ormai da mesi un gatto vivrebbe sul balcone di uno stabile in condizioni di degrado e oblio. Una realtà allarmante che si trascina sin dalla estate appena passata e che ancora non ha visto definitiva risoluzione nonostante esposti e denunce mediatiche da parte del nostro partito.

Ad oggi, dunque, non vi sarebbe nessun cambiamento e il felino, da quanto emerge da alcune volontarie sul territorio, starebbe notte e giorno fuori l’appartamento, preda delle variazioni climatiche di stagione e in potenziale pericolo di vita. Ci sarebbero cuccia e lettiera, ma avvolgibili chiusi e nessuna gattaiola. E i detentori del felino? Pur comprendendo le loro delicate vicende personali, che non ci sembra opportuno diffondere pubblicamente, chiediamo al sindaco di Pizzighettone di intervenire immediatamente, fino alla possibilità di affidare l’animale alla adozione amorevole ad una altra famiglia.

Troppe volte, infatti, le istituzioni preposte, in primis gli enti locali, rimangono immobili e inefficienti di fronte a situazioni in cui è a rischio il benessere animale: questo trend deve assolutamente cambiare e la tutela animale deve diventare una priorità imprescindibile dell’operato di Comuni e Polizie Locali”. Così, in una nota, il coordinatore nazionale del partito politico, Rivoluzione Ecologista Animalista, Rita Bruno.

