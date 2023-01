Festival acontece nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Sede Campestre da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Planeta Atlântida 2023 Festival acontece nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Sede Campestre da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Atrações da sexta: Luísa Sonza, Gloria Groove, Dilsinho e Jota Quest.. Atrações do sábado: Ludmilla, Ivete Sangalo, Luan Santana e Jão.. A dupla sertaneja Matheus & Kauan faz sua estreia no festival.. Portões abrem às 16h e shows iniciam a partir das 18h20.

