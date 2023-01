Planeta Atlântida: confira dicas para aguentar a maratona de shows

Festival volta a acontecer nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, depois de dois anos de paralisação por conta da pandemia. Para garantir o bem estar do público, haverá um ambulatório na Sede Campestre da Saba, equipado com salas de medicação, leitos de observação e de cuidados intensivos. Galera chegando ao Planeta Atlântida em 2020

Diego Vara/ Agência Preview

O Planeta Atlântida volta a mobilizar milhares de pessoas neste fim de semana, com dois dias de shows e uma série de atrações na Saba, em Atlântida, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Vão ser mais de 24 horas de shows nos dias 3 e 4 de fevereiro, o que vai exigir dos planetários energia para curtir tudo numa boa.

Confira a programação completa, por horário e palco

Para buscar dicas de quais cuidados com a saúde deve-se tomar para curtir os dois dias de festa com tranquilidade, o g1 buscou a coordenadora médica do serviço responsável por garantir o atendimento médico do público do evento, o SOS Unimed. Denize Magalhães recomenda cuidados como beber bastante água, comer alimentos leves e tentar se protejer do sol.

Alimentação: dê preferência aos alimentos com pouca gordura, de origem vegetal como frutas, legumes cozidos, grãos e cereais integrais;

Hidratação: tome água, tenha sempre uma garrafinha e evite compartilhar líquidos e alimentos;

Alongamentos: para quem vai participar dos dois dias de shows, é importante fazer alongamentos para prevenir dores musculares após dançar e pular por horas seguidas. O alongamento ajuda também a ter um sono reparador e estar inteiro e pronto para mais uma noite de festa;

Proteja-se do calor: lembre-se que os portões abrem à tarde, então, use filtro solar. Usar boné é uma ótima opção;

Conforto: procure usar roupas leves e calçados fechados e confortáveis;

E se beber, não dirija!

Para garantir o bem estar do público, haverá um ambulatório na Sede Campestre da Saba, equipado com salas de medicação, leitos de observação e de cuidados intensivos. Estarão disponíveis ainda, ambulâncias de suporte avançado (UTIs móveis) com equipes de profissionais da saúde formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem capacitados.

Além disso, para quem tem a necessidade de armazenar medicações que necessitem de refrigeração, será disponibilizado um espaço adequado no posto médico para que sejam guardadas com segurança, conforme necessidade. Para atender esta demanda, é necessário ligar para 3316-4775 de segunda a sexta em horário comercial.

Planetário também dá dicas

Cristiano Alves da Silva, de Turuçu, na edição de 2015; ele está prestes a completar a marca de 10 Planetas e voltará em 2023

Cristiano Alves da Silva/Arquivo pessoal

Quem reforça a sugestão de usar boné nos dias de shows é o planetário Cristiano Alves da Silva, de Turuçu, na Região Sul do estado. Aos 36 anos, ele estima que está prestes a completar 10 anos de presença no Planeta Atlântida. Em 2023, ele vai voltar à Saba e também dá dicas para quem vai pela primeira vez:

“Uma dica boa é nunca esquecer de levar dois pares de tênis. Se chover no primeiro dia, nunca dá tempo de secar até o segundo dia”, explica.

Ele também dá um recado para quem começa a beber antes do evento:

“É bom lembrar de pegar leve nos famosos esquentas, para não correr o risco de nem conseguir entrar no Planeta”, avisa.

