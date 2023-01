Planeta Atlântida: ingresso solidário irá beneficiar duas instituições do RS

A 26ª edição do festival ocorre dias 3 e 4 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, litoral norte gaúcho. Planeta Atlântida 2020

Quem adquiriu a modalidade de ingresso solidário do Planeta Atlântida irá colaborar com doações para duas instituições do Rio Grande do Sul: Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e Associação Amigos Casa da Música (AACAMUS). Parte do valor da venda de ingressos será destinada aos projetos sociais desenvolvidos pelas fundações.

Ainda restam ingressos à venda no site do Planeta Atlântida, nas lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e Renner Iguatemi, ambos em Porto Alegre, Loja Renner (Novo Shopping NH, em Novo Hamburgo), Loja Renner (Villagio Caxias Shopping em Caxias do Sul) e Loja Renner (Av. Paraguassu, nº 2172 – Bairro Centro, Capão da Canoa).

A 26ª edição do Planeta Atlântida ocorre dias 3 e 4 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, litoral norte gaúcho.

A Associação da Cultura Hip Hop de Esteio existe desde 2012 e atua nos campos da educação, cultura e das juventudes, na perspectiva dos direitos humanos. Já a AACAMUS tem por objetivo oferecer aulas de música gratuitas para alunos das escolas públicas de Porto Alegre, com idade entre 6 e 16 anos, e também trabalhar a formação de novas plateias na música clássica.

O festival

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na praia de Atlântida, no Litoral Norte do RS. Mais de 1,3 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do evento, levando aos planetários mais de 700 horas de música.

Desenvolvida pelo Grupo RBS, em conjunto com a Little Door Content, a campanha do festival tem como conceito “O planeta volta a girar”, traduzindo a expectativa dos planetários pelo reencontro na maior festa do sul do país após dois anos sem festival em razão da pandemia de Covid-19.

O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho e já reuniu mais de 2,2 milhões planetários em suas 25 edições. Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Rita Lee, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez.

Atrações

Na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, primeiro dia do festival, tocam Dubdogz, o maior duo de DJs do país, a dupla sertaneja Matheus & Kauan, que faz sua estreia no festival, Poze do Rodo convida Chefin, a empoderada Luísa Sonza, a hitmaker Gloria Groove, o romântico Dilsinho, além de Jota Quest, Lagum, Vitor Kley, Mochakk, Melim, Jovem Dionísio, Priscilla Alcantara e Vera Loca estarão no palco garantindo a boa música e diversão.

Já no segundo dia de shows, sábado, dia 4 de fevereiro, se apresentam o DJ Vintage Culture, astro da música eletrônica brasileira e da cena internacional, a cantora Ludmilla, que vive um grande momento na carreira e conquistou recentemente o Grammy Latino, a explosão de Ivete Sangalo, show inédito de Matuê & 30PRAUM, ainda Luan Santana, Jão, Armandinho, Gilsons, Reação em Cadeia, Teto & Wiu, Charlie Brown Jr. 30 anos, Comunidade Nin-Jitsu, Zaka e Ariel B garantem repertórios de sucesso e prometem não deixar ninguém parado.

