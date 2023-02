Planetários antecipam retirada de ingressos na véspera do Planeta Atlântida: ‘sonho realizado’

Festival volta a acontecer nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, depois de dois anos de paralisação por conta da pandemia. Abertura dos portões é às 16h. Ainda há ingressos à venda. Janaína, com os filhos Sara, de 16 anos, e João, de 18 anos, durante a retirada de ingressos para o Planeta Atlântida 2023

Gustavo Foster/g1 RS

Com quase todos os ingressos esgotados, o Planeta Atlântida está a poucas horas de dar início a sua programação. E os planetários mais precavidos já se anteciparam e buscaram seus ingressos entre esta quarta (1) e quinta-feira (2), na Saba, em Atlântida.

A abertura dos portões nesta sexta (3), primeiro dia de festival, é às 16h, e o primeiro show é da banda Lagum, no Palco Planeta, às 18h30. Já no segundo dia, quem abre os trabalhos é Armandinho, também às 18h30. Confira a programação completa abaixo.

No início da tarde desta quinta, não havia fila para retirada de ingressos na Saba. Quem conseguiu garantir a sua entrada de maneira tranquila foi Janaína Lima de Oliveira, de 37 anos, moradora de Tramandaí, no Litoral Norte do RS, que foi ao local com os dois filhos, Sara, de 16 anos, e João, que vai comemorar 18 anos durante o festival.

“A gente comemorou o aniversário dele de 14 anos no primeiro Planeta dele, e agora viemos comemorar os 18. Vamos curtir muito os shows de Luan Santana, Ivete, Ludmilla, Gloria Groove…”, diz.

“E do Jão”, completa Sara.

Há pouco menos de um mês, cerca de 80% dos ingressos para o Planeta Atlântida. já haviam sido vendidos. Ainda restam bilhetes à venda no site do Planeta Atlântida e nas lojas Renner credenciadas. Saiba como garantir o seu aqui.

Larissa, de 22 anos, que veio de Pelotas, na Região Sul, vai ao seu primeiro Planeta Atlântida em 2023. Ela conta que está na expectativa e que se antecipou na busca pelos ingressos para aproveitar o festival com tranquilidade.

“Espero que seja mágico, emocionante, e que a gente consiga se divertir bastante. Eu gosto bastante de Gloria Groove e Ludmilla, estou esperando por elas! Mas espero que a gente consiga aproveitar até o final, do primeiro ao último show”, conta.

O festival

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na praia de Atlântida, no Litoral Norte do RS. Mais de 1,3 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do evento, levando aos planetários mais de 700 horas de música.

Desenvolvida pelo Grupo RBS, em conjunto com a Little Door Content, a campanha do festival tem como conceito “O planeta volta a girar”, traduzindo a expectativa dos planetários pelo reencontro na maior festa do sul do país após dois anos sem festival em razão da pandemia de Covid-19.

O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho e já reuniu mais de 2,2 milhões planetários em suas 25 edições. Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Rita Lee, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez.

Atrações de 2023

Luisa Sonza se apresenta no primeiro dia de Planeta Atlântida

Lucas Mennezes/Divulgação

Na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, primeiro dia do festival, tocam Dubdogz, o maior duo de DJs do país, a dupla sertaneja Matheus & Kauan, que faz sua estreia no festival, Poze do Rodo convida Chefin, a empoderada Luísa Sonza, a hitmaker Gloria Groove, o romântico Dilsinho, além de Jota Quest, Lagum, Vitor Kley, Mochakk, Melim, Jovem Dionísio, Priscilla Alcantara e Vera Loca estarão no palco garantindo a boa música e diversão.

Já no segundo dia de shows, sábado, dia 4 de fevereiro, se apresentam o DJ Vintage Culture, astro da música eletrônica brasileira e da cena internacional, a cantora Ludmilla, que vive um grande momento na carreira e conquistou recentemente o Grammy Latino, a explosão de Ivete Sangalo, show inédito de Matuê & 30PRAUM, ainda Luan Santana, Jão, Armandinho, Gilsons, Reação em Cadeia, Teto & Wiu, Charlie Brown Jr. 30 anos, Comunidade Nin-Jitsu, Zaka e Ariel B garantem repertórios de sucesso e prometem não deixar ninguém parado.

Show de Luan Santana está marcado para o segundo dia de Planeta Atlântida

Bruno Fioravanti/Divulgação

