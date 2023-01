Plano de Assistência Familiar – Benefícios e tranquilidade nos momentos difíceis

Vantagens incluem atendimento 24 horas por dia e convênios Boa Viagem Plano de Assistência Familiar

Divulgação

Se tem uma coisa certa na vida são os imprevistos. O tempo fecha quando você esquece o guarda-chuva em casa, o trânsito fica ruim para piorar seu atraso e um momento difícil pode surgir na hora mais inesperada.

Por isso, foi criado há 30 anos o plano de assistência familiar Boa Viagem, uma empresa que cuida da documentação e todos os detalhes para sepultamento ou cremação, pensando em trazer tranquilidade e conforto aos associados.

A iniciativa deu certo, e o plano Boa Viagem hoje oferece benefícios que vão muito além de sua proposta inicial, com preços especiais para aluguel de equipamentos de convalescência como cadeiras de rodas, dentre outros. Também há uma série de convênios regionais e nacionais em diversas áreas e com grandes lojas como a Renner, Riachuelo, Americanas e muito mais.

Uma das principais vantagens do Plano Boa Viagem é o atendimento 24 horas, todos os dias do ano, inclusive nos finais de semana e feriados. Saiba mais pelo site ou Whatsapp (22) 99939-6027.

Vito Califano