Plano de Mobilidade é apresentado no Fórum Metropolitano da Baixada Santista

Anderson Firmino/ A Tribuna Jornal

O 2º Fórum Metropolitano de Mobilidade da Baixada Santista aconteceu na manhã nesta quinta-feira (30) em Santos, no litoral de São Paulo. O evento discutiu ações e melhorias sustentáveis no transporte e logística local e houve a entrega do Plano de Mobilidade, resultado de um estudo realizado durante 15 meses na região. Ao final da reunião, um pacto simbólico de responsabilidade foi assinado entre as autoridades.

Os prefeitos dos nove municípios da Baixada Santista, um representante do Governo do Estado de São Paulo e do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (Condesb) se reuniram desde às 9h na Associação Comercial de Santos, localizada no Centro de Santos, para discutir as ações.

Assuntos como melhorias em balsas, ciclovias, Veículo leve Sobre Trilhos (VLT) e outras formas de transporte público foram abordadas. A intenção é que as ações sejam implantadas de forma metropolitana, ou seja, envolvendo todos os municípios da Baixada Santista.

O plano foi elaborado e financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e consiste em um protocolo de intenções para que os municípios possam trabalhar as decisões no sistema cicloviário, VLT e o transporte coletivo no geral. Ao todo, dentro do estudo, foram apresentadas 177 ações para melhorias na mobilidade.

Ao final, um Pacto da Mobilidade foi assinado. Nele, está as intenções que envolvem o plano, como promover a sinergia entre os nove municípios da Baixada, essa forma, melhorar a integração na mobilidade metropolitana. Além disso, ele leva em conta três diretrizes principais: a mobilidade urbana humana e sustentável; eficiente e eficaz; e planejada.

O pacto simboliza o entendimento de todos os objetivos definidos, assim como a prática de assumir a responsabilidade publicamente e como torná-los realidade. O evento foi organizado pela Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), pelo programa EUROCLIMA+, da União Europeia, e em parceria com a AFD.

Imagem Aérea Baixada Santista

Alexsander Ferraz/ A Tribuna Jornal

