Plano de trabalho da comissão Yanomami no Senado é ouvir garimpeiros e indígenas

As audiências públicas foram organizadas de maneira plural, segundo o documento assinado por Hiran Gonçalves (PP). Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária devido ao avanço do garimpo ilegal. Plano foi apresentado pelo relator Hiran Gonçalves (PP)

Edilson Rodrigues/Agência Senado

O relator da Comissão Yanomami no Senado, o senador de Roraima Hiran Gonçalves (PP), apresentou nessa quarta-feira (1º) um plano de trabalho em que prevê audiências públicas com representantes do povo Yanomami e garimpeiros. O plano deve ser votado na próxima terça-feira (7).

A previsão é que sejam realizadas três audiências públicas, a primeira com indígenas, a segunda com representantes dos garimpeiros e a terceira com o governo federal. As audiências públicas foram organizadas de maneira plural, segundo o documento assinado por Hiran.

“Os trabalhos da Comissão se concentrarão em identificar gargalos ou falhas de ação do poder público, lacunas legislativas e outros aspectos relevantes sobre a questão apurada para que, ao final, sejam propostas soluções legislativas e, também, recomendações ao Poder Executivo para o enfrentamento das dificuldades constatadas”, detalha.

A formação da comissão do Senado gerou polêmicas e foi criticada por organizações indígenas, que pediram o afastamento dos senadores de Roraima, Chico Rodrigues (PSB), Mecias de Jesus (Republicanos) e Hiran.

LEIA MAIS:

Conselho Indígena de Roraima pede afastamento de Chico Rodrigues da presidência de Comissão sobre crise Yanomami

Lideranças indígenas pedem afastamento de senadores de comissão da crise Yanomami

Senador confirma que descumpriu regra de acesso à terra Yanomami ao não informar Funai

De acordo com as lideranças, os senadores de Roraima são a favor do garimpo e da legalização da atividade em terras indígenas e, por isso, a participação deles na comissão tem o objetivo de “amparar os invasores e não o povo Yanomami”.

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa – problemas agravados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

A primeira audiência para ouvir “a visão dos povos indígenas sobre a crise na Terra Yanomami” terá os seguintes representantes:

Representante dos povos indígenas da Terra Indígena Yanomami, a ser indicado pelo Ministério dos Povos Indígenas;

Presidente do Conselho Diretor da Missão Evangélica Caiuá;

Procurador-Chefe da Procuradoria-Geral da República em Roraima;

6ª Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República (populações indigenas e comunidades tradicionais);

Presidente do Instituto Socioambiental (ISA);

Presidente do Conselho Indigenista Missionário (CIMI).

Já para ouvir os garimpeiros foram convidados a Cooperativa de Extrativismo Minero Artesanal de Roraima, Cooperativa de Garimpeiros de Roraima, Associação Nacional do Ouro (Anoro) e o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Títulos de Valores Mobiliários no Estado de São Paulo (Sindival).

Na audiência com o governo federal, serão convidados os indicados dos ministérios dos Povos Indígenas, Saúde, Direitos Humanos, Meio Ambiente, Justiça e Segurança Pública, Minas e Energias e da Defesa.

Em caso de aprovação, os senadores devem realizar as audiências públicas até 30 de março. Além disso, estão previstas no plano visitas em Roraima na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), no Hospital da Criança e no polo base de Surucucu, na Terra Yanomami.

Por fim, um relatório deve ser elaborado com as informações reunidas pela comissão com soluções curto, médio e longo prazo para a crise vivenciada pelos indígenas Yanomami. A apresentação do relatório será em abril e a votação em maio.

Comissão Yanomami e embates

A Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami foi instalada no dia 15 de fevereiro. Chico Rodrigues foi eleito como presidente da comissão, e Dr. Hiran (Progressistas), também senador por Roraima. Mecias de Jesus (Republicanos) também faz parte do colegiado.

A disputa pelos três cargos-chave da comissão externa para apurar a crise gerou embate entre os senadores de Roraima e governistas. Os três senadores de Roraima tentaram concentrar na bancada o comando da comissão.

A senadora Elizane Gama (PSD-MA) foi eleita vice-presidente e o senador Humberto Costa, de Pernambuco, também integra a Comissão. No dia 16 deste mês de fevereiro, os dois pediram, em ofício a Chico, que fosse feito um plano de trabalho antes de fazer as diligências in loco na região

No entanto, quatro dias depois, Chico foi à Terra Yanomami sozinho. A ida dele ao território ocorreu mesmo após instituições indígenas se posicionarem contrárias à participação dele e de demais parlamentares de Roraima nos trabalhos da comissão.

A vice-presidente da Comissão, senadora Eliziane Gama, disse que a visita dele ao território indígena não tem legitimidade. Isso porque, segundo ela, o senador não teve o aval dos demais membros do grupo de trabalho e não apresentou nenhum plano de atividades prévias.

Durante a apresentação do plano de trabalho, nessa quarta-feira (1º), o senador admitiu que visitou a terra indígena durante o Carnaval sem autorização da Funai, em descumprimento a um regra do órgão sobre procedimentos de acesso ao território.

A senadora Eliziane Gama pediu para que a visita de Chico Rodrigues não seja incluída no plano de atividades da comissão. Além disso, a previsão é que mais três participantes sejam incluídos na comissão.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vittorio Rienzo