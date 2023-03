Plantas desidratadas são tendência de decoração prática e elegante; confira dicas

Vasos, arranjos e até paredes podem ficar mais bonitas com flores e plantas secas. Plantas desidratadas são tendência de decoração prática e elegante

Reprodução/Pinterest

Em busca de praticidade e elegância, as plantas desidratadas podem ser a melhor opção para a decoração de um ambiente. Buquês, arranjos e até paredes podem ficar mais bonitas usando flores e plantas secas.

Ao g1, a designer de interiores de Sorocaba (SP) Beatriz Julio explica que essas plantas não precisam de cuidado algum. A única recomendação é não deixá-las expostas ao sol para não perderem a cor.

É possível encontrar arranjos prontos para comprar em floriculturas ou até mesmo pela internet. Mas, para economizar, também é possível fazer em casa, apenas secando as flores naturais.

Para isso, basta cortar as flores ou plantas e deixá-las penduradas pelo caule. É importante que elas fiquem em algum lugar escuro e sem umidade para secar totalmente. Após duas ou três semanas, elas já vão estar secas. Então, é só usar a criatividade para montar um arranjo.

Depois de secas, é possível pintar o arranjo com tinta spray para que elas fiquem com as cores mais vibrantes. E, para aumentar a durabilidade, usar spray fixador de cabelo (é isso mesmo!) pode ser uma opção.

Deixar as flores penduradas por algumas semanas faz que com elas sequem

Reprodução/Pinterest

Além dos buquês, as paredes de plantas desidratadas também estão sendo uma opção para quem quer levar um pouco de natureza para dentro de casa e, mesmo assim, não quer se preocupar com os cuidados.

“O verde na decoração traz vida e uma sensação de frescor ao ambiente. Um excelente aliado para aqueles que não têm tempo para cuidar”, diz a designer de interiores.

Veja algumas referências:

Jardim vertical com plantas desidratadas está sendo muito usado, segundo especialista

Reprodução/Pinterest

Decoração usando verde traz vida para o ambiente

Reprodução/Pinterest

Capim dos Pampas é uma planta procurada para decoração de ambientes

Reprodução/Pinterest

É possível fazer arranjos com flores secas

Reprodução/Pinterest

Reprodução/Pinterest

Reprodução

VÍDEOS: reveja as reportagens dos telejornais da TV TEM

Veja mais notícias na página especial Mercado Imobiliário do Interior

Vittorio Rienzo