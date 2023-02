Tem vontade de andar pelos campos de camomilas? O município de Mandirituba realiza 5 caminhadas por ano. Veja informações. Plantio de camomila no Brasil: reveja reportagem sobre o cultivo na maior cidade produtora do país

No pequeno município de Mandirituba, no Paraná, turistas têm, todos os anos, a oportunidade de caminhar pelos belos campos de camomila. A cidade é a maior produtora do Brasil e, por ano, colhe 400 toneladas. Reveja reportagem completa no vídeo acima.

No total, o município realiza cinco circuitos de caminhada turística por ano. Para saber mais, você pode:

acessar o site mandirituba.caminhadas.info;

enviar e-mail para turismo@mandirituba.pr.gov.br;

ou ligar para (41) 3626-2277.

Vídeos mais assistidos

Vito Califano