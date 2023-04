Modelo é mais econômico que o tradicional, que tem um gasto 10 vezes maior com água. Plantio de hortaliças na areia vem gerando bons resultados a agricultores paulistas

Conhece a hidroponia na areia? Essa técnica tem gerado bons resultados a agricultores paulistas.

Ela é mais econômica que o modelo tradicional, feito em tubos de PVC, e que tem um gasto 10 vezes maior.

O sistema tradicional de hidroponia é uma técnica que não utiliza o solo. O mais comum é o cultivo das plantas dentro de canos de PVC, por onde passa a água misturada com nutrientes.

Mas alguns dos perigos dessa técnica são acabar a energia, as bombas não funcionarem e, em poucas horas, o agricultor acabar perdendo toda a produção.

Para superar esse gargalo, pesquisadores da Universidade de São Paulo trouxeram para o Brasil, na década de 90, a hidroponia na areia, que substitui os canos de PVC por canteiros com areia.

Inicialmente, a novidade agradou os produtores de tomate e, hoje, é usada em quase todas as hortaliças.

