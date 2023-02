plataforma-da-prefeitura-de-canoas-tem-740-vagas-de-emprego-abertas;-saiba-como-se-inscrever

Vagas com maior número de ofertas são para técnico agrícola, com 500 oportunidades, operador de telemarketing (100) e montador de andaimes (80). Cadastro e informações podem ser obtidos em banco de oportunidades. Plataforma da prefeitura de Canoas oferece vagas regulares de emprego

Gustavo Garbino/Prefeitura de Canoas

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, está com 740 vagas de emprego cadastradas em seu banco de oportunidades. De acordo com a instituição, são diversos segmentos profissionais.

As vagas com maior número de ofertas são para técnico agrícola, com 500 oportunidades. O trabalho consiste em fazer vistoria em produção e colheita de grãos, coletar dados em pontos de recebimento de soja em silos, acompanhar testes de transgênicos e elaborar relatórios.

Para conferir todas as vagas disponíveis e as informações necessárias, o candidato precisar realizar o cadastro neste link. A prefeitura ressalta que, ao preencher o formulário, o candidato deve responder o máximo de itens solicitados e, principalmente, assinalar as vagas as quais deseja concorrer, conforme sua experiência e conhecimento profissional.

”Quanto mais completo e atualizado seu currículo, mais chances o candidato terá. Também é fundamental que a pessoa acesse, pelo menos, a cada 60 dias na sua conta, para mantê-la ativa”, destaca a diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Canoas, Gislaine Silveira.

Segundo a prefeitura, a plataforma reúne cerca de 1.150 empresas e busca expandir as oportunidades na busca de uma colocação profissional no mercado de trabalho, com a oferta de vagas regulares de emprego.

Vagas com maior número de ofertas:

Técnico agrícola – 500

Operador de telemarketing – 100

Montador de andaimes – 80

Garçom – 13

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla