Platinette senza freni, “Gianluca Semprini con Roberta Capua è … “

Roberta Capua e Gianluca Semprini per tutta l’estate condurranno Estate in diretta, la versione estiva di La vita in diretta che per due anni consecutivi è stata condotta da Alberto Matano ( nel suo primo anno in tandem con Lorella Cuccarini con la quale i rapporti si sono deteriorati e nel suo secondo anno in solitaria) e che da settembre, per il terzo anno consecutivo, vedrà sempre Matano al timone.

Platinette dice la sua sulla conduzione e sui conduttori

Platinette ha detto la sua opinione sui due conduttori di Estate in diretta, Roberta Capua e Gianluca Semprini, e sul rapporto che c’è tra di loro.

Mauro Coruzzi, il cui nome d’arte è appunto Platinette, ha detto di Gianluca Semprini: “Lui è molto ossequioso”, volendogli certamente fare un complimento.

Questa sua opinione l’ha data nella rubrica che cura, La Tv che vedo, che fa parte del settimanale DiPiù.

Platinette ha detto di Semprini: “Lui è molto ossequioso e ‘cavaliere’ con Roberta”, e poi anche che quello di Semprini: “ … è un ritorno”.

Perché, mentre Roberta Capua mancava dalla tv 2014 e quindi 17 anni, Semprini recentemente ha condotto altre trasmissioni sempre in Rai.

Platinette ha poi detto che il programma Estate in diretta è molto piacevole da seguire perchè: “C’è tanta leggerezza” anche se si parla molto di cronaca e di attualità.

Gianluca Semprini ha rivelato: “Mia moglie protesta alle 4 del mattino perchè vedo i film di Lino Banfi

Gianluca Semprini, sempre molto garbato ed estremamente rispettoso sia della collega Roberta Capua che dei telespettatori, qualche giorno fa ha intervistato Lino Banfi e gli ha detto a proposito di un programma dello stesso Banfi di tanti anni fa non di grande successo: “Mi permetto di dire, mi sembra impossibile pensare che Lino Banfi abbia fallito in un programma. Anche perché io sono di quella generazione che ancora si addormenta la notte con i film di Banfi”.

E poi, a questo proposito ha voluto raccontare di un suo momento di vita familiare e ha detto tra le risate generali: “Fatemelo dire, con mia moglie che protesta alle 4 del mattino perché sente ancora la voce di Lino Banfi nei filmi anni ’80”.

E Lino Banfi, che era in collegamento con il programma, divertito e apprezzando molto ciò che aveva sentito, ha commentato così: “Se sei cresciuto con i miei film sei cresciuto bene!”