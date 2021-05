Playout Serie B, Pallacanestro Viola-Scandone Avellino LIVE 2° Q: Neroarancio In Difficoltà

Foto di Davide Iurato / Pallacanestro Viola Reggio Calabria

Il racconto di Pallacanestro Viola-Scandone Avellino, Gara-2 dei Playout di Serie B: neroarancio in cerca del bis dopo la vittoria nella prima sfidaNeanche il tempo di festeggiare il successo ottenuto domenica in Gara-1 che la Viola deve subito tornare in campo. Nel pomeriggio odierno, alle ore 18:00, va in scena PallaCanestro Viola–Scandone Avellino, Gara-2 del primo turno dei Playout di Serie B. La formazione neroarancio punta a mantenere il palazzetto di Pentimele inviolato per poi affrontare il back to back di trasferte in Campania con altrettanti match point per agguantare la salvezza diretta. Avellino, ferita dopo il primo ko, le proverà tutte per riportare la serie in parità. StrettoWeb seguirà la gara in diretta dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori le azioni più belle della partita!

Pallacanestro Viola-Scandone Avellino LIVE:2° Quarto – Gancio di Monina, accelera Avellino. 22-29

2° Quarto – Tripla di Riccio, brutto momento per la Viola. 22-27

2° Quarto – Tripla di Trapani, vantaggio Avellino. 22-24

2° Quarto – Due per Monina. 22-21

2° Quarto – Yande Fall, bel movimento sotto canestro: 2 punti. 22-19

Fine 1° Quarto! – Primi 10 minuti tosti ed equilibrati, le due squadre giocano sul filo dell’equilibrio. Sono 9 i punti per Genovese fra i neroarancio, risponde Marra con 7 fra gli irpini

1° Quarto – Due per Marra dalla media, suona la sirena. 20-19

1° Quarto – Fortunato Barrile, che inizio! Altri due per il capitano (7 in totale). 20-17

1° Quarto – Genovese è entrato decisamente in ritmo: altri due dalla media. 18-17

1° Quarto – Ancora Marra in lunetta: 1/2. 16-17

1° Quarto – Due per Genovese, ancora parità. 16-16

1° Quarto – Marra in lunetta: 2-2. 14-16

1° Quarto – Genovese! Due punti con fallo: libero dentro, gioco da 3 punti. Si sveglia il Bomber! 14-14

1° Quarto – Ancora Monina, già 6 punti per lui, una spina nel fianco in questo inizio di gara. 11-14

1° Quarto – Bel contropiede Viola: Barrile per Mascherpa che pesca Fall tutto solo, due al vetro. 11-12

1° Quarto – Anine raccoglie un pallone in area, 2 punti facili. 9-12

1° Quarto – Marra da 2, vantaggio Avellino. 9-10

1° Quarto – Due per Monina. 9-8

1° Quarto – Si alza Genovese, 2 punti dal lato sinistro dell’area. 9-6

1° Quarto – Risponde Valerio Costa, primi 2 punti per l’ex neroarancio. 7-6

1° Quarto – Ancora il capitano! Tripla di Barrile. 7-4

1° Quarto – Due per Sousa. 4-4

1° Quarto – Mascherpa accelera, 2 punti. Risponde Monina. 4-2

1° Quarto – Primi due punti per capitan Barrile! 2-0

1° Quarto – Palla a 2, si parte!

17:45 – Si torna in campo al PalaCalafiore per il turno infrasettimanale dei Playout di Serie B. Dopo il successo in Gara-1, la Pallacanestro Viola affronterà nuovamente la Scandone Avellino in Gara-2 con la speranza di portarsi sul doppio vantaggio prima della trasferta in Campania. Sarà di fondamentale importanza mantenere l’imbattibilità casalinga inviolata nella serie poichè, in trasferta, i neroarancio non hanno mai vinto in stagione.