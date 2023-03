Plenário da Câmara Municipal de Santos passará por reforma com investimento de até R$ 3,2 milhões

Licitação, do tipo pregão eletrônico, para contratação da empresa responsável pela obra acontecerá no próximo dia 14. Plenário da Câmara Municipal de Santos passará por reforma com investimento de até R$ 3,274 milhões

Divulgação/Câmara Municipal de Santos

O plenário Dr. Oswaldo de Rosis, da Câmara Municipal de Santos, no litoral de São Paulo, passará por reformas para tornar o ambiente mais acessível às pessoas com deficiência, assim como conservar o patrimônio público, que há 12 anos abriga o Legislativo da cidade. O investimento máximo previsto é de R$ 3.274.563,63.

A licitação por pregão eletrônico para definir a empresa que ficará responsável pelo serviço será realizada no dia 14 deste mês, às 10h. Vencerá aquela que apresentar o menor preço para a reforma – o material também deverá ser fornecido. O contrato terá duração de 180 dias.

O plenário Dr. Oswaldo de Rosis, onde acontecem as sessões ordinárias e extraordinárias [onde são apresentados e debatidos os projetos de leis para a cidade] e demais solenidades e homenagens atualmente tem capacidade para 116 pessoas.

Obras

Plenário da Câmara Municipal de Santos passará por reforma com investimento de até R$ 3,274 milhões

Divulgação/Câmara de Santos

Edital

A informação sobre a licitação foi publicada no Diário Oficial de Santos em 27 de fevereiro. De acordo com o texto, as empresas interessadas podem enviar propostas até as 9h do dia 14 de março. O edital apode ser acessado pelo site da Câmara Municipal de Santos.

O serviço prevê a desmontagem e retirada da estrutura atual do plenário, como carpetes das paredes e pisos, estruturas de madeira, bancadas, mesas e a estrutura de alvenaria. Também serão adicionadas instalações elétricas, iluminação, áudio e vídeo, além de novos pisos e painéis de isolamento acústico das paredes.

O prazo para começar o trabalho é de três dias úteis após o envio da Ordem de Serviço, documento formal que detalha os serviços. Já a obra geral do plenário deve acontecer em até 50 dias corridos após a liberação do serviço.

Conforme as instruções do edital de licitação, os serviços devem ser feitos, de preferência, fora do horário de expediente, portanto das 19h às 7h e aos finais de semana. Como às segundas e quintas-feiras são realizadas sessões ordinárias, alguns serviços da reforma poderão ser limitados devido ao grande fluxo de pessoas.

No entanto, caso tenha a necessidade de que os serviços sejam feitos em horário comercial, o edital afirma que devem ocorrer sem prejudicar o andamento normal das atividades nos locais das intervenções. Sendo assim, o espaço que estará em reforma deve ser isolado para que não haja a possibilidade de acidentes.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vito Califano