Pleno do TJ de Sergipe decide que bairros da Zona de Expansão permanecem sob a gestão de Aracaju

O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu, nesta quarta-feira (25), por unanimidade, que a administração pública dos bairros Mosqueiro, Areia Branca e Robalo, permanece sob a gestão da Prefeitura de Aracaju.

Os votos acompanharam a decisão do relator da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito, da capital, Edvaldo Nogueira, o desembargador Ruy Pinheiro da Silva, que suspendeu, em novembro do ano passado, os efeitos jurídicos de dois artigos da lei municipal que instituiu o plano diretor do município de São Cristóvão, e estabeleciam o território da ‘Zona de Expansão’ como pertencente a São Cristóvão.

Através de seu site, a Prefeitura de Aracaju informou que atualmente vigora a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que garante a gestão do território à capital, até que a questão seja resolvida definitivamente, não só quanto aos marcos, mas também quanto aos serviços e investimentos que são prestados pela Prefeitura de Aracaju.

Também reforça que a decisão do colegiado do TJ se soma ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, como relator de reclamação proposta pelo município de São Cristóvão, a qual não foi admitida, decidiu pela permanência da gestão da Prefeitura de Aracaju na Zona de Expansão.

A Prefeitura de São Cristóvão informou que o município deve se pronunciar ainda nesta quinta-feira.

