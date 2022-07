plumcake-al-limone-di-knam,-il-segreto-del-maestro-per-farlo-super-soffice:-“ecco-dove-metto-il-burro-prima-di-aggiungerlo”

Il Plumcake al limone di Knam, più soffice di una caprese estiva: “Ecco come sostituire il succo di limone”. Buonissimo e fresco può essere gustato veramente in qualsiasi momento: sia per merenda ( specialmente ai più piccoli) sia durante un picnic in estate, magari al mare. Ecco come cucinare questo buonissimo dolce.

Ingredienti per il plumcake al limone di Knam

150 g burro

200 g zucchero a velo

due g di sale

2 uova

1 tuorlo

40 ml latte

45 ml panna o latte condensato

120 g farina 00

70 g farina di mandorle

3 g lievito

½ bacca di vaniglia

buccia di 2 limoni grattugiati

50 ml di limoncello ( per i bambini sostituire con 50 ml di succo di limone)

Per la decorazione:

Zucchero a velo

Procedimento per il plumcake

La prima cosa da fare è quella di procurarsi una ciotola. Aggiungete quindi il burro leggermente ammorbidito nel microonde: poi unite lo zucchero a velo, la polpa della bacca di vaniglia ( la spaccata in due e con un coltello raschiate tutto il baccello) e poi aggiungete il sale per dare sapore. A questo punto prendete una frusta e cominciate a montare tutti gli ingredienti.

Mentre montate aggiungete in maniera graduale e non aggressiva le uova e il tuorlo. Continuate ad amalgamare bene il tutto e unite poi la buccia di limone, quindi il latte, la panna e il limoncello ( o il succo di limone). Continuate a mescolare. Dopo aver mescolato il composto possiamo passare alle polveri: prendete una Marisa ( una spatola) e lavorate il tutto fino ad ottenere una composto omogeneo. La marina dovrete muoverla dal basso verso l’alto. Lunghi movimenti sinuosi e delicati.

Fatto questo passiamo ad infornare. Prendete uno stampo, imburratelo e verste l’impasto sopra. Cuocete quindi il plumcake in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 40 minuti ( trascorsi 35 minuti fate la prova dello stuzzicadente, se è asciutto potete togliere il vostro dolce). Trascorso il tempo necessario per la cottura, sfornate il plumcake, lasciatelo raffreddare e sformatelo. Decoratelo, infine, in superficie con una spolverata di zucchero a velo. Continuate a leggere le nostre ricette di dolci

