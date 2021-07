Plumcake con melanzane e peperoni | Da servire come antipasto a fette

Plumcake con melanzane e peperoni, morbido e fragrante si presta benissimo come pane da gustare a cena quando avete ospiti.

Plumcake con melanzane e peperoni Ricettasprint

Il plumcake è una delle preparazioni frequenti in casa, sia nella sua versione salata che dolce, entrambi delicate, gustose e nessuno riesce a rinunciare a tale bontà. Si prepara facilmente con ingredienti semplici, talvolta è la ricetta perfetta per smaltire se avete una sola melanzana o peperone in frigo e non potete preparare gran che. Inoltre dopo la preparazione potete conservare in un contenitore a chiusura ermetica in frigo per un paio di giorni magari prima di servire lo riscaldate un pò.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta:Torta salata 5 minuti | buonissima e soffice senza lievitazione

Potrebbe piacerti anche questa ricetta:Gateau di patate e verza, lo sformato da gusto super invitante

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Ingredienti

3 uova

100 g farina

1 peperone rosso

1 melanzana

100 g olive verdi

un cucchiaino abbondante di lievito istantaneo per pizze

80 ml olio di semi di arachidi

60 ml latte

sale fino q.b.

30 g di pecorino romano grattugiato

150 g di scamorza

Plumcake con melanzane e peperoni: preparazione

Per servire questo plumcake soffice e salato, iniziate a lavare il peperone, eliminate la calotta, tagliatele a metà, rimuovete semi e filamenti interni e tagliate a listarelle. Lavate la melanzana, tagliate l’estremità, non sbucciate e tagliate a fette spesse e poi a dadini. Adesso mettete in una padella l’olio di semi di arachide e fate soffriggere un pò le melanzane con i peperoni, basteranno 10 minuti circa. Poi spegnete e lasciate intiepidire.

Plumcake con melanzane e peperoni Ricettasprint

In una ciotola mettete il ripieno del plumcake, mettete le olive verdi denocciolate e tagliate a rondelle, poi unite le melanzane e peperoni tiepidi, la scamorza tagliata a dadini piccoli e mescolate bene.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta:Torta salata caprese con zucchine semifredda | ricetta gustosa e innovativa



Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Piadina chetogenica low carb e senza glutine | Ottima e vegana



Dedicatevi adesso all’impasto, mettete in una ciotola le uova, la farina e mescolate dopo aver aggiunto il latte, dovrete ottenere un impasto senza grumi. Aggiungete il lievito istantaneo per pizze, l’olio di semi, il sale e pecorino, fermatevi quando l’impasto sarà omogeneo, poi incorporate gli ingredienti in ciotola e con una spatola fate dei movimenti dal basso verso l’alto. Fermatevi e trasferite il tutto in uno stampo per plumcake oleato, livellate e poi fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti, spegnete e fate raffreddare, togliete dallo stampo e servite a fette.

Buon Appetito!

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.