Plumcake con mozzarella e pomodori secchi | Per un antipasto gustoso

Plumcake con mozzarella e pomodori secchi si prepara facilmente perchè l’impasto lievita nel forno direttamente, ecco la ricetta perfetta.

Una ricetta davvero particolare e gustosa, che potete servire come sostituto del pane, o magari da servire ad un antipasto accompagnate con un tagliere di salumi e formaggi. Se volete provate ad arricchire con dello speck a dadini che incorporate all’impasto.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Ingredienti per 6 persone

3 uova

300 g di farina 00

200 g di pomodori secchi sott’olio

100 ml di latte

6 foglie di basilico

200 g di mozzarella

olio extra vergine di oliva q.b.

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

50 g di parmigiano reggiano

sale fino q.b.

10 olive nere di Gaeta

Plumcake con mozzarella e pomodori secchi: preparazione

Per preparare questa torta salata non occorre molto tempo, bastano degli ingredienti che avete in dispensa o in frigo. Ecco come procedere.

In una ciotola sbattete leggermente le uova con il latte, unite la farina setacciata con lievito, lavorate sempre con le fruste elettriche adesso aggiungete la mozzarella tagliata a dadini dopo averla fatta sgocciolare un pò.

Unite anche il parmigiano reggiano, mescolate con una frusta a mano, aggiungete i pomodori secchi, il sale e le olive nere denocciolate, le foglie di basilico e mescolate bene. Trasferite il tutto in uno stampo per plumcake da 28 cm, che dovrete rivestire con carta forno oppure oleate con olio extra vergine di oliva.

Versate l’impasto, livellate bene e lasciate cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 45 minuti. Fate la prova dello stecchino prima di spegnere, se uscirà asciutto spegnete e lasciate raffreddare, togliete dallo stampo, servite e gustate.

Buon Appetito!