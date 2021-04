Plumcake di ricotta spinaci e zafferano | buono e sfizioso

Plumcake di ricotta spinaci e zafferano, soffice impasto salato con un ripieno eccezionale e per niente scontato, stupirà tutti.

Plumcake di ricotta spinaci e zafferano

La ricetta che sto per mostrarvi racchiude un meraviglioso mix di ingredienti che farà di sicuro colpo si chiunque li proverà, il Plumcake di ricotta spinaci e zafferano , ricetta spiegata in modo semplicissimo, passo passo, per far si che il risultato sia perfetto, un rustico buonissimo e ideale per tante occasioni, come ad esempio le feste di famiglia, oppure semplicemente per gli ospiti a cena. Vediamo subito di cosa si tratta, preraralo insieme sarà un gioco da ragazzi.

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 40 minuti

Ingredienti per un plumcake di 25 centimetri

200 g di spinaci congelati

250 ml di latte

280 g di farina 00

180 g di ricotta

1 bustina di zafferano

1 bustina di lievito in polvere (15 g)

70 g di formaggio grattugiato

50 g di pinoli tostati

6 g di sale

pepe q.b

noce moscata q.b

80 ml di olio extravergine di oliva

Preparazione del Plumcake di ricotta spinaci e zafferano

Per preparare questa soffice bontà, per prima cosa, sbollentate gli spinaci in abbondante acqua salata per 5 minuti, dopodiché scolate molto bene e tritateli finemente. Contemporaneamente in una padella tostate i pinoli, stando attenti a non farli bruciare.

In una ciotola capiente versate la farina il latte e il lievito, con un frullino mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo, dopodiché incorporate lo zafferano e quando si sarà ben sciolto, incorporate tutti gli altri ingredienti amalgamando il composto per bene.

Versate l’impasto, in uno stampo imburrato e infarinato, livellate e lasciatelo cuocere poi in forno preriscaldato in modalità ventilato a 180° per 35/40 minuti. Trascorso poi il tempo indicato di cottura, sfornate il vostro mitico plumcake e lasciatelo intiepidire, prima di toglierlo dallo stampo e servirlo in tavola, buon appetito.

