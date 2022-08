plumcake-di-zucchine:-il-rustico-dell’estate.-facilissimo-e-goloso-da-portare-in-spiaggia,-si-prepara-in-10-minuti-senza-lievitazione

Plumcake di zucchine, con aggiunta di pancetta e scamorza, un rustico tipicamente estivo ottimo per qualsiasi occasione da portare anche in spiaggia. Una ricetta davvero semplice e saporita, velocissima senza lievitazione, pronta in pochissimo tempo e super soffice. Questo rustico è davvero ottimo anche come antipasto in un saporito buffet estivo o come cena leggera. Vedrete che conquisterà tutti, grandi e piccini, al primo morso e lo farete sempre. Ecco come si fa passo passo

Plumcake di zucchine, Ingredienti

350 g farina 00

3 uova

50 ml olio di semi di girasole

1 cucchiaino sale

125 ml yogurt bianco naturale

1 cucchiaio parmigiano grattugiato

1 bustina lievito istantaneo per preparazioni salate

3 zucchine

mezza cipolla

200 g pancetta (tesa)

200 g scamorza affumicata

Preparazione

Iniziamo a preparare il nostro plumcake di zucchine lavando le zucchine etogliendo le due estremità Quindi tagliamole a cubetti di circa 1 cm. Nel frattempo tritate finemente anche la cipolla. Quindi in una padella versate l’olio evo e mette sul fuoco, aggiungete le zucchine e la cipolla e lasciate rosolare aggiustando di sale. Aspettate che la zucchina sia cotta ma attenzione a non bruciarle e soprattutto non devono sbriciolarsi nè cuocere eccessivamente. Diciamo che una cottura al dente va benissimo.

Togliete dal fuoco la padella e lasciate che le zucchine si raffreddino. Intanto tagliate a dadini la scamorza e la pancetta e preriscaldate il forno a 170 gradi. Fatto ciò inburrate uno stampo da plumcake e cospargetelo di pan grattato. In una ciotola ( o nella planetaria se l’avete) mettete le uova, il sale, l’olio, lo yougurt e il formaggio grattugiato e mescolate. Aggiungete quindi la farina e il lievito setacciati e impastate il tutto fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

A questo punto unite al composto la pancetta e la scamorza che avete già tagliato, ( potete aggiungere anche altri formaggi come l’asiago) e infine le zucchine cotte. Mescolate delicatamente con una spatola in modo che le zucchine non si rompano. Dovrà venire un composto alquanto appiccicoso. Riemepite lo stampo del plumcake con il composto così ottenuto, livellate e infornate nella parte medio bassa del forno.

Lasciate cuocere per circa 45 minuti. Passato il tempo fate la prova dello stuzzicadenti, inserendolo nel plumcake e controllando che sia asciutto dentro e bello dorato in superficie. Il nostro plumcake di zucchine è pronto per essere consumato e se ben conservato, in un luogo fresco e asciutto può durare anche diversi giorni anche se finirà subito. Prova anche altre RICETTE CON LE ZUCCHINE facili e veloci e prettamente estive.

Plumcake di zucchine: il rustico dell’Estate. Facilissimo e goloso da portare in spiaggia, si prepara in 10 minuti senza lievitazione scritto su Più Ricette da Redazione.