Plus de 500 cas de corruption signalés en 2022

Ces dénonciations opérées via la plateforme digitale gouvernementale Spacia ont occasionné un potentiel préjudice financier d’environ 176 milliards de Fcfa en 2022. La plateforme web Spacia, mise en place en avril 2022, est un système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées. Elle se veut un outil de surveillance des […]

Vito Califano