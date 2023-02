PM à paisana é arremessado de moto após colisão com carro em Barrinha, SP; VÍDEO

Motociclista estava indo para o trabalho quando se envolveu em acidente no Centro da cidade. Vítima foi socorrida com ferimentos leves. Motociclista é arremessado após colisão em Barrinha, SP

Um policial militar à paisana foi arremessado de uma moto após se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento entre as avenidas Costa e Silva e Gumercindo Veludo, no Centro de Barrinha (SP), na tarde desta quarta-feira (22).

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, a vítima estava a caminho do trabalho. (assista acima)

A colisão ocorreu por volta das 13h em um trecho próximo ao Terminal Rodoviário Municipal. Pelas imagens, é possível ver que o motociclista segue pela Avenida Costa e Silva, enquanto o automóvel vira à Avenida Gumercindo Veludo.

Nesse momento, o policial é arremessado da moto e acaba atingindo uma placa de sinalização antes de cair na calçada.

O agente foi socorrido e levado à Unidade Mista de Saúde da cidade. Apesar da força do impacto, ele sofreu escoriações. A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil.

PM à paisana é arremessado de moto após colisão em Barrinha, SP

Reprodução/Câmera de segurança

