PM acha pista de pouso clandestina com destroços de aeronaves em Roraima

Pista foi encontrada em uma propriedade que fica no quilômetro 67 da BR-401, informou a Polícia Militar. Pista clandestiva encontrada em propriedade na BR-401

PM/Divulgação

Uma pista de pouso clandestina foi descoberta pela Polícia Militar nesse sábado (4) na região do Bonfim, ao Norte de Roraima. No local, segundo os policiais, havia “destroços de uma ou mais aeronaves.”

A pista fica na propriedade de um homem, de 29 anos. Ele foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. A ação foi feita por policiais que atuam na operação Horus.

Utilizada para pousos de aeronaves em voos clandestinos, segundo a PM, a pista de chão batido foi descoberta após informações repassadas por moradores da região. O local fica no quilômetro 67 da BR-401, próximo a um posto de combustíveis.

Na propriedade, ainda segundo a PM, foi encontrado um motor de motocicleta com suspeita de roubo ou furto. O motor estava escondido em um galinheiro, onde também tinham outra peças de motocicletas.

Motor de motocicleta encontrada em propriedade onde havia pista clandestina

PM/Divulgação

Vittorio Ferla