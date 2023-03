PM Ambiental resgata papagaios vítimas de maus-tratos no litoral de SP

Aves estavam em um imóvel no bairro Balneário City Mar, em Ilha Comprida (SP). Papagaios vítimas de maus-tratos são resgatados, em Ilha Comprida (SP)

Dois papagaios-de-cara-roxa (Amazona Brasiliensis) filhotes foram vítimas de maus-tratos foram resgatados em uma casa no bairro Balneário City Mar, em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. O homem que estava responsável pelas aves foi multado em R$ 14 mil.

A Polícia Militar Ambiental do Vale do Ribeira disse ter recebido uma denúncia sobre o crime e, assim que chegou ao local indicado, encontrou as aves em uma caixa de plástico, que estava coberta com um pano e, geralmente, é usada para transportar peixes.

A PM informou que os papagaios as asas cortadas e, portanto, não podiam voar. Além disso, os animais estavam sem água, ventilação e luminosidade.

Papagaios foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Pesquisa de Cananéia (Ipec)

Diante das irregularidades, as aves foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto de Pesquisa de Cananéia (Ipec), onde receberão os cuidados necessários.

O homem que estava como responsável pelas aves foi multado por maus-tratos e por manter espécies da fauna silvestre sem identificação ou registro dos órgãos ambientais em cativeiro.

