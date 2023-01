PM apreende dois adolescentes suspeitos de participar de assalto a residência em São Carlos

Um dos carros levado na ação foi recuperado em situação de abandono. Crime aconteceu no Jardim Hikare na noite de quarta-feira (25). Grupo armado rouba casa em São Carlos (SP)

Reprodução

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos de participaram de um assalto a residência em São Carlos (SP) foram detidos pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (27). Um dos carros levados na ação também foi recuperado.

Na noite de quarta-feira (25), um homem de 62 anos e uma mulher de 54 foram vítimas de uma quadrilha de assaltantes no Jardim Hikar. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o roubo (veja o vídeo abaixo).

Assaltantes invadem casa e fazem casal refém em São Carlos

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma denúncia apontou que havia um carro em estado de abandono na Rua Jean Piaget, no Parque Sissi. Os policiais foram ao local e encontraram o veículo sem para-choque dianteiro, com as portas destravadas e o vidro da janela do motorista quebrado.

A perícia da Polícia Civil foi ao local, enquanto os policiais verificaram câmeras de monitoramento de uma residência na região que flagraram o momento em que o veículo era abandonado por duas pessoas.

Pouco tempo depois, suspeitos com as mesmas características passaram pelo local e desviaram ao ver os policiais, mas foram detidos na Rua Ambrósio dos Santos. Eles estavam com um relógio de pulso e um anel dourado e relataram que eram produtos do roubo.

Caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos

A Cidade ON/São Carlos

Questionados, eles também confessaram a participação na ação que aconteceu no Jardim Hikare no dia anterior, de onde foi roubado o carro que havia sido localizado. Na casa do avô de um dos adolescentes foram apreendidos seis frascos de perfume, e na casa de uma das mães mais produtos roubados.

Aos policiais, os adolescentes também relataram que ficaram “responsáveis” pelo Prisma e o terceiro adolescente, que havia sido detido na noite do crime, ficou com o Ônix e outros produtos roubados. Na ocasião, ele foi liberado à mãe.

A dupla foi conduzida ao Plantão Policial, onde assinaram termo de compromisso. Um dos jovens foi liberado para a mãe e o outro foi recolhido à Fundação Casa de Araraquara após constar um mandado de busca e apreensão em seu nome.

Os itens e o veículo foram apreendidos e devolvidos às vítimas.

