PM apreende mais de 20 quilos de substância análoga a cocaína na Zona Leste de Natal

Materail foi apreendido dentro de uma casa e também em uma área de mata em Mãe Luiza. Ninguém foi preso na operação. Material foi apreendido em casa e área de mata em Mãe Luiza

Policiais militares da Força Tática do 1⁰ Batalhão apreenderam na tarde desta sexta-feira (24) mais de 20 quilos de uma substância análoga a cocaína, no bairro Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal. Ninguém foi preso.

Segundo a PM, a apreensão foi realizada após incursões na Rua Augusto Alves, local no qual os policiais foram avisados de que havia uma casa que armazenava drogas. Dentro dela, 23 papelotes de um pó branco, além de balanças de precisão e roupas camufladas foram apreendidos.

Em uma área de mata próxima, os policiais encontraram enterrados em uma sacola 22,8 quilos de uma substância também análoga à cocaína.

Todo o material apreendido foi encaminhado para Central de Flagrantes da Polícia Civil, na Zona Sul de Natal. O material será periciado pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

