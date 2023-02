pm-apreende-mais-de-700-pacotes-de-cigarros-falsificados-no-‘beco-dubai’-em-sp

Apreensão aconteceu em Cubatão (SP), na manhã desta quinta-feira (16). Apreensão aconteceu em Cubatão, na Baixada Santista, nesta quinta-feira (16)

Thais Rozo, g1 Santos

A Polícia Militar (PM) apreendeu, nesta quinta-feira (16), 739 pacotes de cigarros falsificados em Cubatão (SP). Segundo a corporação, um homem de 28 anos foi detido após se apresentar como dono dos produtos. Ele teria revelado aos agentes que os itens seriam comercializados em sua adega, também no município.

A apreensão aconteceu por volta das 8h45 no bairro Vila Esperança. Conforme registrado em Boletim de Ocorrência (BO), obtido pelo g1, uma equipe da PM patrulhava o local conhecido na cidade como “Beco Dubai” quando encontrou caixas de cigarro de “procedência duvidosa”. Os itens estavam empilhados nos fundos de uma loja de material de construção.

Ainda segundo o registro no BO, os agentes questionaram uma moradora da casa ao lado do estabelecimento sobre os produtos, e ela revelou que eles eram do filho dela. Aos policiais, o homem confirmou a fala da mãe e revelou que as caixas guardavam cigarros falsificados.

Ele teria dito, ainda, que comprava os produtos em Praia Grande, também na Baixada Santista, para revendê-los em sua adega, em Cubatão. O homem foi detido e conduzido à Delegacia da Polícia Federal (PF) de Santos (SP).

No total, a polícia apreendeu 739 pacotes de cigarros de duas marcadas diferentes. Além disso, a corporação recolheu no local nove maços de cigarros, que também seriam falsificados.

