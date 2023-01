PM de São Carlos encontra bebê sozinho em casa e detém pais por abandono

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas relataram à Polícia Militar que casal é usuário e drogas e que filhos já foram abandonados outras vezes. Caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos

A Cidade ON/São Carlos

Um casal de 23 e 20 anos foi preso em São Carlos (SP) após deixar o filho, um bebê de 2 meses, sozinho em casa por cerca de duas horas. O caso aconteceu na noite de terça-feira (24), no bairro Vila Boa Vista II. A criança e outro filho do casal foram entregues aos avós.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta das 20h50 para atendimento a uma denúncia de abandono de duas crianças em uma residência na Rua Claudenice Maielo.

Os policiais entraram na casa pelo quintal, encontraram uma janela aberta e viram 0 bebê de 2 meses dormindo sozinho em cima de um colchão no chão do quarto.

De acordo com o B.O., vizinhos relataram que o abandono é frequente. Os policiais decidiram aguardar a chegada dos pais, o que ocorreu por volta das 22h30. Segundo a PM, o casal contou que tinha ido ao bairro Cidade Aracy pedir dinheiro para os avós maternos.

No momento que retornou à casa, o casal estava com o segundo filho, uma criança de 4 anos que tem deficiência física e intelectual.

As duas crianças foram entregues aos avós, que contaram que o casal é usuário de drogas e costuma praticar furtos.

O casal foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Os dois foram presos em flagrante por abandono de incapaz (Artigo 133) e permanecem à disposição da Justiça.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

valipomponi