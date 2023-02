PM descobre plantação de maconha e apreende 22 kg de droga em Taubaté

A apreensão aconteceu neste sábado (11), no bairro Chácara Silvestre. PM descobre plantação de maconha e apreende 22 kg da droga em Taubaté.

Divulgação/PM

A Polícia Militar apreendeu 22 kg de drogas neste sábado (11), em Taubaté. No local, existia uma plantação de maconha. Ninguém foi preso.

De acordo com a PM, a apreensão aconteceu neste sábado (11), no período da noite, no bairro Chácara Silvestre.

As equipes da Força Tática chegaram ao local após uma denúncia anônima. Um suspeito conseguiu fugir durante a abordagem.

Os policiais realizaram uma busca no imóvel e descobriram a plantação de maconha. Além da maconha apreendida, os policiais encontraram também na casa celulares, prensa manual, porções de cocaína e crack, além de apetrechos para preparo e embalo da droga.

O caso foi registrado na delegacia de plantão e será investigado pela Polícia Civil.

PM descobre plantação de maconha e apreende 22 kg da droga em Taubaté.

Arquivo pessoal

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200