PM descobre plantação e apreende 35 pés de maconha em Divinolândia

Equipe rural encontrou plantas no bairro Ponte Preta, após uma denúncia nesta quinta-feira (16). Ninguém foi preso. Polícia Militar de Divinolândia descobre plantação de maconha

Polícia Militar de Divinolândia/Divulgação

A Polícia Militar de Divinolândia (SP) descobriu uma plantação de maconha e apreendeu 35 pés, na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Ponte Preta. Ninguém foi preso.

Os policiais da patrulha rural foram ao local, que fica às margens da Rodovia Rubens Fernandes de Ávila (SP-211), que liga Divinolândia a São José do Rio Pardo, após uma denúncia anônima.

Um homem que estava no local fugiu pela mata após avistar os policiais.

