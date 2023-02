PM diz que escrivão suspeito de violência doméstica estava ‘visivelmente embriagado’ e teria atirado contra os policiais

Escrivão da Polícia Civil resistiu à prisão e levou tiro no pé. PM explica que revidou os tiros do suspeito. Polícia Civil do Tocantins

Divulgação/SSP-TO

O escrivão da Polícia Civil que levou um tiro no pé após resistir a prisão estava ‘visivelmente embriagado’ e teria atirado contra os policiais. As informações são da Polícia Militar do Tocantins. Ricardo Pereira Braga Alves, de 35 anos, foi levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Ele foi autuado em flagrante por suspeita de violência doméstica após uma denúncia na madrugada desta terça-feira (21), no Aureny III, região sul de Palmas.

O g1 ainda tenta contato com a defesa do escrivão.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Polícia Militar, Ricardo teria desrespeitado a equipe da PM. Com isso, os policiais solicitaram apoio e foi quando o escrivão fugiu de carro. Nesse momento, a PM teria dado ordem de parada, que não foi obedecida. Neste momento o policial civil teria, então, atirado contra a equipe, que revidou. A Polícia Militar apreendeu uma pistola e um veículo.

LEIA TAMBÉM

Escrivão da Polícia Civil resiste à prisão e leva tiro no pé após denúncia e violência doméstica

Homem é preso em flagrante depois de passar a madrugada agredindo mulher com socos e xingamentos

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-TO) informou, em nota, que “a apuração dos fatos prosseguirá em procedimento próprio”. O órgão ainda disse que foi aberta uma sindicância pela corregedoria para investigar a conduta do policial na parte administrativa e para as demais providências necessárias.

A Secretaria informou, ainda, que não compactua com qualquer tipo de violência contra a mulher e que todos os seus servidores devem adotar os mesmos preceitos.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla