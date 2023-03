PM é acionada após feto ser encontrado em tubulação de esgoto em Marília

Equipe policial foi chamada por funcionário de empresa que presta serviço de limpeza das galerias. Caso foi registrado como morte suspeita e será investigado. A Polícia Militar foi acionada, nesta quarta-feira (1°) por um funcionário de uma empresa que presta serviço de limpeza em galerias de águas pluviais em Marília (SP) após um feto ser encontrado na tubulação de esgoto, na zona sul da cidade.

O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. Segundo o registro policial, o feto, de cerca de 25 centímetros, foi encontrado preso na grade de um emissário de esgoto, nos fundos de uma residência.

O feto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A perícia foi acionada até o local e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Em nota, o Departamento de Água e Esgoto de Marília confirmou a ocorrência e disse que as autoridades policiais foram devidamente avisadas para adotar as medidas cabíveis.

Vito Califano