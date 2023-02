PM é atropelado por assaltantes em fuga em Balneário Camboriú; trio é preso

Militar foi atingido em meio a fuga de criminosos. Trio que roubou celulares em cidades do Litoral Norte foi preso. PM foi atropelado durante fuga

Uma perseguição a três assaltantes terminou com um policial militar atropelado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, na segunda-feira (13). O grupo cometeu uma série de roubos em cidades da região, como Camboriú e Itajaí, e na fuga atingiu o agente de segurança, que foi levado para atendimento médico e passa bem.

A ocorrência aconteceu ao longo da manhã, segundo a Polícia Militar (PM). O trio foi preso após perder o controle do carro em uma rotatória.

Até concluir a prisão, a corporação identificou que o trio – dois homens de 21 anos e um de 28 – realizaram roubos nas cidades, principalmente de celulares.

O veículo que estavam foi localizado em Balneário Camboriú e a PM iniciou a perseguição, momento em que o PM foi atingido. Logo depois, ao perderem o controle do carro, os três foram presos.

Na delegacia, a corporação identificou que o trio soma mais de 50 boletins de ocorrência por crimes de homicídio e roubo. Os nomes deles não foram informados.

Momento em que PMs fazem a abordagem de veículo dos assaltantes

NSC TV/Reprodução

