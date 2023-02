pm-e-prefeitura-de-campos-retiram-barricadas-de-acesso-ao-parque-dos-prazeres,-em-guarus

Ação foi realizada nesta quarta-feira (8). Um homem foi detido com um rádio de comunicação durante a ação. PM e Prefeitura de Campos fazem ação para retirada de barricadas no Parque Prazeres, em Guarus

Divulgação

A Polícia Militar e agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, realizaram nesta quarta-feira (8) uma operação para retirada de barricadas no conjunto de casas populares do Parque Prazeres, em Guarus.

Um homem foi detido com um rádio de comunicação durante a ação.

Policiais da Moto Patrulha observaram o suspeito atrás de uma barricada na Rua D. Ao se aproximarem, perceberam que ele estava com um rádio de comunicação e realizaram a abordagem.

O suspeito de 19 anos foi encaminhado para a 146ª DP, em Guarus, onde serão tomadas as medidas de praxe.

Vittorio Ferla