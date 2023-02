PM encontra drogas e R$ 100 mil em espécie dentro de balde em terreno baldio de Campinas

Dinheiro e entorpecentes foram encontrados no bairro Vila Rica nesta sexta-feira (10). Ninguém foi preso. Dinheiro apreendido no bairro Vila Rica, em Campinas

Equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), da Polícia Militar (PM), localizaram nesta sexta-feira (10) drogas e R$ 100 mil em espécie dentro de um balde deixado em um terreno baldio no bairro Vila Rica, em Campinas (SP). Ninguém foi preso.

Os policiais receberam uma denúncia de tráfico de drogas em uma casa na Rua Antimônio, mas não conseguiram visualizar o interior da residência por causa do muro e do portão.

Em seguida, os agentes receberam uma outra denúncia de que um indivíduo teria deixado algo em uma caçamba na Rua Cobre, no mesmo bairro.

Segundo o Baep, nada foi encontrado na caçamba, mas em um terreno baldio próximo, os policiais encontraram um balde com R$ 100 mil em espécie, drogas, balanças de precisão, anotações da contabilidade do dinheiro e comprovante de depósito bancário provenientes do tráfico, além da chave de um carro estacionado na casa inicial.

As equipes voltaram ao endereço e, sobre o muro de uma casa vizinha, visualizaram mais uma quantia em dinheiro, um caderno de anotação e um par de placas de veículo antigas na residência alvo da denúncia. Com isso, o total apreendido chegou a R$ 130 mil.

