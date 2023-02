PM mata outro policial a tiros durante confusão em bar em Atibaia, SP

Agentes não se conheciam e estavam de folga no estabelecimento. Delegacia de Atibaia

Um policial militar foi morto a tiros por outro PM na noite desta terça-feira (7) durante uma confusão em um bar no bairro Vila Thaís em Atibaia (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois agentes não se conheciam e estavam de folga no estabelecimento quando o policial que foi morto começou a incomodar outros clientes e até agredir um deles.

O homem foi retirado do local por seguranças, mas voltou pouco tempo depois com uma arma e dizendo que fazia parte de uma facção criminosa.

Ao apontar a arma na direção de clientes, o outro policial que estava no bar se identificou e ordenou que ele largasse a arma, mas não foi atendido e realizou os disparos que atingiram a vítima.

O homem chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era morador de Jundiaí (SP).

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Atibaia. Por se tratar de um crime militar, o autor foi liberado e o policial deve responder na Justiça Militar. O g1 acionou a Polícia Militar sobre o caso e aguardava retorno até a publicação.

