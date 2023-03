PM prende 14 suspeitos de participação em ataques durante operação em cidades do interior do RN

Operação Cratos passou por 11 municípios do estado e apreendeu ainda armas, drogas, munições, moto roubada e dinheiro com suspeitos. Material foi apreendido pela PM com criminosos

A Polícia Militar prendeu no interior do Rio Grande do Norte 14 pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa que tem promovido ataques a prédios públicos, estabelecimentos e veículos no estado desde o dia 14 de março.

As prisões foram realizadas entre quinta-feira (23) e sábado (25). Quatro foragidos da Justiça foram recapturados e outras 10 pessoas ligadas às ações criminosas das últimas semanas foram detidas.

A continuação da Operação Cratos aconteceu nas cidades de Boa Saúde, Brejinho, Canguaretama, Senador Elói de Souza, Lagoa D’anta, Santa Cruz, Santo Antônio, Serra Caiada, Sítio Novo e Tangará e Vila Flor.

A operação foi coordenada pelo Comando de Policiamento Regional III da Polícia Militar do RN. Ao todo, foram mais de 30 abordagens e incursões em áreas críticas desses municípios.

Os policiais militares também apreenderam duas armas de fogo, dois simulacros, drogas, uma motocicleta roubada, munições, dinheiro, balanças de precisão e diversos materiais utilizados no tráfico de drogas.

Todos os suspeitos e materiais apreendidos na operação, foram apresentados nas Delegacias de Polícia Civil da região, para realização dos procedimentos cabíveis.

Os ataques no RN acontecem desde o dia 14 de março e registraram uma queda no número nos últimos dias. Neste sábado, uma suposta bomba deixada em um terreno baldio entre a Zona Sul de Natal e o município de Parnamirim foi detonada pela Polícia Militar – o artefato ainda vai passar por perícia.

