PM prende dois homens em São Carlos com 19 metros de fiação e ferramentas furtadas

Crime aconteceu em empresa no bairro Ceat na madrugada desta terça-feira (31). Suspeitos foram flagrados dentro do local. Caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos (SP)

Um homem de 42 anos e outro de 48 foram presos em São Carlos (SP) após furto de fiação de uma empresa no bairro Ceat, na madrugada desta terça-feira (31). A dupla foi encontrada dentro da empresa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 1h40, em uma indústria na Rua Antonio Martinez Carrera Filho. Os policiais militares chegaram ao local e constataram que uma grade de ferro havia sido arrombada.

No pedaço danificado encontraram os dois suspeitos, um deitado em um arbusto e outro no mato, junto de aproximadamente 19 metros de fios e cabos elétricos e um saco plástico com mais fios e ferramentas, entre elas alicate, faca, estilete, colher, cadeado, corrente e chave de boca.

Questionados, eles disseram que notaram a parte arrombada e que viram os materiais jogados no chão.

A dupla foi levada ao Plantão Policial e foi presa em flagrante, sendo recolhida ao Centro de Triagem. O material foi apreendido.

