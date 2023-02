PM prende dois suspeitos de assaltarem farmácia em Arujá

Policiais faziam patrulhamento quando viram homens saírem de farmácia que estava sem funcionários. A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de roubar uma farmácia em Arujá no sábado (11). Um terceiro suspeito conseguiu fugir. De acordo com a PM, com os suspeitos foi encontrada a chave do carro de uma das vítimas, a carteira de outra vítima e R$ 752, do estabelecimento comercial.

A Polícia Militar informou que durante um patrulhamento na Avenida Benedito Manoel dos Santos a equipe viu três homens saírem de uma farmácia. Os policiais relataram que os homens demonstraram nervosismo e, por isso, resolveram retornar.

Nesse momento, os policiais perceberam que não havia nenhum funcionário dentro da farmácia e abordaram o trio. Neste momento, um deles fugiu com uma sacola. Os outros dois foram abordados.

Com um deles os policiais encontraram dois celulares. Um dos aparelhos era de um funcionário e outro da farmácia. Ele também estava com R$ 752, e a chave do carro da farmacêutica do estabelecimento. O outro suspeito estava com a carteira de um dos funcionários.

Segundo a PM, os suspeitos confessaram que tinham acabado de roubar a farmácia e que trancaram as vítimas no banheiro. Eles teriam dito ainda que ao avistarem a viatura dispensaram uma réplica de pistola e mais um celular no interior de uma marmoraria. Com o apoio de mais equipes, os policiais conseguiram encontrar a réplica e o celular.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia, assim como as vítimas. Tudo que foi encontrado com os suspeitos foi apreendido e entregue na delegacia.

Vittorio Ferla