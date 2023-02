PM prende idoso suspeito de envolvimento em duplo homicídio em fazenda de Recursolândia

Além do idoso, o neto dele de 19 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido. Motivação do crime não foi informada pela polícia. Revólver de fabricação caseira foi apreendido pela polícia

PM/Divulgação

Um novo suspeito de envolvimento no duplo homicídio registrado em Recursolândia, no norte do Tocantins, foi preso pela Polícia Militar. O novo investigado é um idoso de 64 anos, que é avô de outro suspeito preso.

O crime aconteceu no último fim de semana, quando dois homens de 21 e 29 anos foram assassinados em uma fazenda. A motivação do crime e o nome dos envolvidos não foram informados pela polícia.

Os primeiros a serem encontrados pela polícia foram um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 anos. Eles foram detidos na segunda-feira (13) horas após o crime.

Segundo a PM, o idoso que foi preso nesta terça-feira (14) é avô do suspeito de 19 anos. Na casa dele foi encontrado um revólver calibre 22, supostamente usado para matar as vítimas.

Após a prisão o idoso foi apresentado e autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido na 50ª Delegacia de Polícia Civil em Pedro Afonso. Ele está recolhido na cadeia da cidade e deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (15).

Quanto aos outros investigados, a juíza plantonista converteu a prisão em flagrante do suspeito de 19 anos em preventiva e a apreensão do menor em internação provisória por 45 dias. Desde então homem está na Cadeia Pública de Guaraí e o menor no Centro de Internação Provisória em Palmas.

Entenda

As vítimas foram assassinadas a tiros em uma fazenda em Recursolândia na noite de domingo (12). Os dois primeiros suspeitos, o adolescente e o jovem de 19 anos, foram encontrados horas depois. Segundo a PM, eles foram interrogados e admitiram ter cometido os assassinatos.

