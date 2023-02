PM prende jovem suspeito por furto a farmácia de Campinas e recupera R$ 200 mil em produtos

Caso ocorreu na madrugada deste sábado (11) e dois suspeitos de participação no crime fugiram. Rapaz de 22 anos foi preso após perseguição que foi da Zeferino Vaz até a SP-340, em Mogi Mirim. Medicamentos e cosméticos furtados de farmácia em Campinas

Polícia Militar

Um jovem de 22 anos foi preso na madrugada deste sábado (11), em Mogi Mirim (SP), suspeito de participação em um furto a farmácia no distrito de Barão Geraldo, em Campinas (SP). Ele foi encontrado após uma perseguição e a Polícia Militar diz que recuperou aproximadamente R$ 200 mil em remédios e cosméticos. Dois suspeitos, contudo, fugiram e não foram localizado.s

O rapaz preso começou a ser perseguido na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332) e conseguiu chegar até o km 157 da Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim (SP). Segundo a corporação, no percurso ele chegou a romper a cancela de um pedágio entre Artur Nogueira (SP) e Engenheiro Coelho (SP) antes de ser interceptado.

A PM informou que a prisão ocorreu quando ele parou o veículo no acostamento da SP-340 e tentou fugir por uma canaleta de águas pluviais. Segundo a corporação, houve luta corporal entre o suspeito e um policial, mas não há informações de feridos. Os produtos apreendidos estavam dentro de sacos plásticos guardados no veículo e o valor foi estimado por um representante da farmácia furtada.

Investigação

O veículo usado pelo suspeito, diz a PM, estava com chassi irregular e foi roubado em São Bernardo do Campo. Durante a ação foram apreendidas duas placas de veículos e dois celulares.

Os suspeitos que fugiram usaram um carro modelo Onix, segundo a corporação, e parte dos produtos furtados ficou neste automóvel. O valor, porém, não foi confirmado.

O caso foi registrado pela Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu (SP), e o jovem, indiciado por furto e receptação, preso ficou à disposição da Justiça para passar por audiência de custódia. A Polícia Civil deve analisar imagens gravadas por câmeras de segurança da farmácia na investigação.

Medicamentos e cosméticos apreendidos pela PM após furto a farmácia de Campinas

Polícia Militar

