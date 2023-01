PM reage ao ser atacada por bandidos e faz disparo contra a boca de suspeito em SP; VÍDEO

Vítima estava à paisana voltando do trabalho quando os assaltantes armados tentaram roubar a motocicleta dela em Praia Grande. Vídeo mostra momento que policial militar reage a assalto

Um vídeo registrado por câmeras de monitoramento mostra o momento exato em que uma policial militar, de 31 anos, é surpreendida por dois criminosos em uma moto. A PM, que estava à paisana, reage atirando contra os bandidos em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Nas imagens, obtidas pelo g1 nesta quarta-feira (25), é possível ver um dos suspeitos fugindo e o outro no chão.

A policial havia terminado o turno de trabalho e estava pilotando uma motocicleta pela Rua Maurício José de Cardoso, no bairro Canto do Forte, por volta das 23h15, quando os homens, que estavam em outra moto, anunciaram o assalto.

As imagens mostram a moto dos assaltantes se aproximando da vítima que, ao ser abordada, desce do veículo enquanto um dos criminosos armados mira em direção a ela. Na sequência, o garupa desce da moto para subir no veículo que estava sendo roubado, e a policial saca a arma e atira.

Desesperado, o garupa corre e consegue fugir, mas o piloto é atingido com um tiro na boca e cai no chão junto com a moto. O criminoso permanece rendido até a chegada de viaturas da Policia Militar. Segundo a Polícia Civil, cinco viaturas foram acionadas e os policiais que estiveram no local da ocorrência imobilizaram o baleado, para evitar a fuga dele.

O assaltante, de 20 anos, foi socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Irmã Dulce. A Polícia Civil disse, ainda, que após a alta médica ele será levado para o Distrito Policial e ficará à disposição da Justiça.

O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande como legítima defesa, localização e apreensão de veículo e tentativa de roubo. Os agentes investigam o caso para identificar e localizar o assaltante que fugiu.

Ainda de acordo com as autoridades, a arma da policial militar e a moto usada pelos criminosos foram apreendidas. Também foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

